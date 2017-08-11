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11 августа Пятница

Уфа   °

В Уфе поиски девятилетнего мальчика прекращены

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе поиски девятилетнего мальчика прекращены Фото: «Поиск детей – Уфа», «ВКонтакте»

В Уфе поиски девятилетнего мальчика прекращены Фото: «Поиск детей – Уфа», «ВКонтакте»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе накануне днем пропал девятилетний мальчик. В его розыске были задействованы правоохранительные органы и волонтеры. В группе «Поиск детей — Уфа» «ВКонтакте» появилась информация, что ребенок найден живым, и с ним всё хорошо. В пресс-службе МВД по РБ подтвердили агентству «Башинформ», что мальчика нашли.

По словам руководителя группы поиска Павла Нестерова, ребенка уже везут домой.

Как стало известно из собственных источников, семья, в которой растет школьник, неблагополучная. И это не первый случай, когда мальчик сбегает.

Теги: розыск пропавших
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