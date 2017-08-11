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11 августа Пятница

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В уфимском зоопарке между козой и дикобразом зародились нежные чувства - видео

ОБЩЕСТВО

В уфимском зоопарке между козой и дикобразом зародились нежные чувства - видео Фото: контактный зоопарк

В уфимском зоопарке между козой и дикобразом зародились нежные чувства - видео Фото: контактный зоопарк

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском контактном зоопарке неожиданно для всех коза Стрелка влюбилась в дикобраза Сеню. Животные живут по соседству и часто обмениваются взглядами. Сотрудники заметили, что коза стала часто уделять внимание дикобразу. Он же, в свою очередь, делится с ней едой, а коза за это благодарит поцелуем, сообщили в зоопарке.

Теги: животные, зоопарк
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