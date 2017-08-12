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12 августа Суббота

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Как завозили в Башкирию грузовые автомобили

ОБЩЕСТВО

Как завозили в Башкирию грузовые автомобили Фото: Книжная палата РБ

Как завозили в Башкирию грузовые автомобили Фото: Книжная палата РБ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

О том, как в Башкирию завозились грузовые машины, создании акционерного общества «Транспорт», о постройке крупного гаража в Уфе рассказала газета «Красная Башкирия» в августе 1929 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В 1929-30 году в Башкирию будет ввезено до 125 автомобилей, разных типов, т. е. больше в четыре раза, чем имели мы раньше», — информирует читателей издание. Газета сообщает, что заявки со стороны учреждений поступают быстро. «Коллектив «Автодора» дал уже до 10 заявок на грузовые автомашины. Коллектив «Автодора» при БГТ выписывает два автомобиля, для изыскания средств провел ряд субботников. На 8 кантонных отделений «Автодора» дается по автомобилю и некоторым по мотоциклу, за счет автодорских средств».

Поступление большого количества машин поставило вопрос создания специализированных предприятий и организаций, строительства гаражей. «Сейчас прорабатывается вопрос в правлении «Автодора» и правительстве об организации акционерного общества «Транспорт». Это общество объединит при себе автомобильно-гужевой транспорт Башреспублики. Приступлено к разработке проекта постройки в Уфе одного концентрированного гаража, на 40-50 машин, оборудованного по последнему слову техники, с тем расчетом, чтобы ликвидировать имеющиеся гаражи разных учреждений. Это даст организованное развитие автохозяйству и громадную экономию средств», — сообщается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: архив печати, Книжная палата РБ, транспорт
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