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11 августа Пятница

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В Уфе из окна девятого этажа выпала пожилая женщина

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из окна девятого этажа выпала пожилая женщина Фото: автор

В Уфе из окна девятого этажа выпала пожилая женщина Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимскую службу спасения 11 августа в 09.49 от очевидцев поступила информация о падении женщины с девятого этажа жилого дома по улице Менделеева на крышу библиотеки. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и бригада «скорой помощи». Медики констатировали смерть женщины. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что погибшая — 68-летняя пенсионерка, уже не раз фигурировала в сводке службы спасения. Как сообщало агентство «Башинформ», в феврале этого года также от очевидца поступило сообщение, что в окне девятого этажа стоит пожилая женщина и зовет на помощь. Из-за ее спины было видно дым. На место немедленно были направлены спасатели и пожарные.

Оказалось, что в комнате загорелся диван. Когда спасатели и пожарные прибыли на место, пожар уже был потушен приехавшим сыном пенсионерки. Через полчаса из этого же дома поступила информация о женщине, выпавшей из окна девятого этажа на козырек подъезда. Упавшей оказалась та самая 68-летняя пенсионерка, в квартире которой ранее произошло возгорание. По мнению спасателей, падение с высоты смягчил снег — видимых травм у женщины не было. Она была направлена для обследования в одну из больниц города.

Теги: ЧП, служба спасения
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