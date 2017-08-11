В Уфе на форуме «Мы - россиянки» бизнес-леди всей страны обсуждают актуальные проблемы Фото: автор





В Уфе на форуме «Мы - россиянки» бизнес-леди всей страны обсуждают актуальные проблемы Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проходит крупное событие в сфере предпринимательства — всероссийский форум «Мы — россиянки» в рамках проекта «Мы — великая Россия. Мы — единая семья». В гостинице «Башкирия» женщины — представители бизнеса из разных субъектов России собрались, чтобы сообща проговорить и начать решать социальные проблемы.

Форум начался с пленарного заседания на тему «Межнациональное согласие — стратегический фактор стабильности общества и государства». «Мы рассматриваем этот форум как еще одну возможность уточнить наше видение, наши подходы к развитию предпринимательства в целом и женского предпринимательства, в частности», — отметил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов, открывая мероприятие.

В настоящее время в республике насчитывается 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и их число постоянно увеличивается. По выручке на одного субъекта предпринимательства республика находится в числе лидеров (4,1 млн рублей). С точки зрения развития женского предпринимательства Башкортостан — один из регионов с уровнем выше среднего. По отношению к общему числу процент бизнес-леди в регионе составляет 35. Эффективность данного сегмента с каждым годом повышается, потенциал огромен.

Ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ, доктор экономических наук Анна Палагина обрисовала две самые основные проблемы женщин в отрасли. По статистике, в России 76% женщин, прервавших свою деятельность в связи с рождением ребенка, впоследствии не могут вернуться на прежние позиции. Поэтому одним из актуальных вопросов для женского предпринимательства, в котором требуется государственная поддержка, является обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях. Вторая проблема — это привлечение заемных средств. Только 19% женщин привлекли для развития бизнеса банковские кредиты, до 70% женщин начинают свое дело на личные сбережения.

«Здесь я надеюсь познакомиться, пообщаться поближе с предпринимателями из других городов, наладить связи и представить будущее бизнеса. Женщина в бизнесе должна чувствовать себя уверенно, — считает один из спикеров — президент холдинга «Бизнес и право» (г. Киров) Светлана Чешуина. — У нас, помимо основной деятельности, есть и другие дела. Например, я активно занимаюсь благотворительной деятельностью, поддерживаю школу-интернат, у меня есть своя подопечная».

Сегодня в течение дня в программе мероприятия предусмотрена работа дискуссионных площадок с участием представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Ульяновской, Кировской, Тюменской областей, Удмуртии. Будут рассмотрены вопросы женского предпринимательства, социальной ответственности бизнеса, кросскультурных коммуникаций.

Организаторы форума — Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» совместно с РОО «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан» при поддержке правительства республики.