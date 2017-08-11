В четырех районах Башкирии установился IV класс пожарной опасности - МЧС Фото: Олег Яровиков В четырех районах Башкирии установился IV класс пожарной опасности - МЧС Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС по Башкортостану со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информирует, что 11 августа в большинстве районов региона сохранится II, III класс пожароопасности. В Федоровском, Хайбуллинском, Зилаирском и Дюртюлинском районах установится IV класс пожарной опасности.

Это означает, что лесные пожары могут возникнуть даже от незначительных источников огня. Они быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

МЧС призывает жителей республики быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные попытки детей.

«Исключите пребывание в лесу в районах, где установился IV класс пожарной опасности», — обратились к гражданам в ведомстве.

Контролируют ситуацию мобильные группы муниципалитетов. В их состав входят работники лесничеств, администраций, сотрудники органов внутренних дел, личный состав государственной противопожарной службы, добровольцы, местные жители. Также осуществляется космический мониторинг.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний около лесных массивов, необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному номеру «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей 01 или 101.