Башкирская адвокатура отметит 95-летний юбилей

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 12 и 13 августа пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию башкирской адвокатуры.

Торжественное собрание по случаю 95-летия башкирской адвокатуры состоится 12 августа в 11 часов в Башкирском государственном академическом театре драмы им. Мажита Гафури. В мероприятии примут участие Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко, депутаты Государственного Собрания, представители адвокатских палат регионов России. Всего в Уфу съедутся порядка 300 профессиональных адвокатов России.

В этом году Адвокатская палата Республики Башкортостан (АП РБ) отмечает свое 15-­летие, а Башкирская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) — 95-­летие.

«На сегодняшний день ежедневно защищают закон и справедливость 1741 адвокат во всех районах республики. Представительства БРКА располагаются в Екатеринбурге, Челябинске, Оренбурге, Севастополе, Симферополе, Керчи, а также в городе Белогорск Республики Крым. Кроме того, семь адвокатов трудятся в Москве. Конечно же, в рамках данных мероприятий состоится и чествование ветеранов адвокатуры, заложивших «фундамент» в становление российской адвокатуры, и чей опыт мы, как последователи, приумножаем и укрепляем в целях развития нашего адвокатского сообщества», — рассказал член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Башкортостана, заслуженный юрист республики Булат Юмадилов.

13 августа для гостей праздника запланированы спортивно-культурные состязания и башкирский сабантуй. Все гости отправятся в Кармаскалинский район республики. Адвокатов ожидает авиашоу с участием парашютистов. Порадуют участников спортивных мероприятий своими показательными выступлениями и башкирские лучники. Кроме того, запланировано «Силовое шоу стронгменов» команды «Эльбрус-Тим» под руководством самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина.