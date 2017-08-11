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11 августа Пятница

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Спидвей собрал в Октябрьском полные трибуны

СПОРТ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

При аншлаге прошла на стадионе "Нефтяник" в Октябрьском очередная гонка командного чемпионата России по спидвею между местным СТК "Октябрьский" и лидером — тольяттинской "Мега-Ладой". Несмотря на отсутствие шансов на победу своей команды, любители спорта Октябрьского пришли на этот матч и остались довольны. Имеющая в силу финансовых проблем юношеско-любительский состав команда проявила высокие морально-волевые качества, благодаря чему ни один заезд не оставил болельщиков равнодушными. Из 15 заездов башкирские гонщики даже два свели вничью и четыре выиграли. Окончательный итог — 40:53. Лучший результат в команде — у Дениса Гизатуллина — 12 очков в четырех заездах при победе на правах джокера. Иван Большаков из Тольятти, выступающий за нашу команду, привез 10 очков в шести заездах. По семь очков внесли в копилку Алексей Гузаев и Арслан Файзулин, по два — Семен Власов и Марат Гатиятов, неудачно провел свой единственный заезд Никита Зубарев. У гостей самый результативный — Андрей Кудряшов — 13, Ренат Гафуров на родном треке набрал 11 очков за четыре выезда, один из лидеров чемпионата Европы Артем Лагута — девять за три, питомцы Салавата Глеб Чугунов и Роман Лахбаум — 7 и 6 соответственно, Михаил Литвинов — 7, Вячеслав Монахов — 0.

Неделей раньше команды встречались в Тольятти. Там счет был 56:36 в пользу тольяттинцев. А визит во Владивосток завершился поражением "Октябрьского" с результатом 32:61. Итог закономерный, соответствующий уровню и динамике финансирования, которые, наоборот, не соответствуют значению спидвея для Башкирии и проявляемому к нему интересу.

Теги: спидвей, мотоспорт
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