Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода на выходные Фото: автор Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода на выходные Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сегодня в большинстве районов республики осадков не ожидается. Лишь по северо-западу региона днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 20 до 25 градусов.

12 августа в регионе ночью пройдет местами небольшой дождь, по северу до умеренного. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов. По востоку республики — до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

13 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, днем — от 17 до 22.