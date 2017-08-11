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11 августа Пятница

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В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоится главная скачка года

СПОРТ

В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоится главная скачка года Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоится главная скачка года Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В воскресенье, 13 августа, на Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Т. Кусимова будет определен победитель Большого Уфимского приза (Дерби) для лошадей чистокровной верховой породы сезона 2017 года, разыграны Большой приз и Приз министра сельского хозяйства Российской Федерации, а также орловские и открытые призы. Зрители увидят выступления лучших скакунов и рысаков, знаменитых жокеев и наездников.

Начало бегового дня в 13 часов. Вход свлбодный.

Состоится обзорная экскурсия по ипподрому с катанием на лошадях и посещением музея.

Теги: конные скачки, бега
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