Башкирия в федеральных СМИ: из лесу, вестимо, это перенести невозможно, не до «Матильды»

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Мальчик одиннадцати лет из Белокатайского района приехал погостить к бабушке в Челябинскую область, в Златоуст. С дедушкой и дядей он отправился в лес по грибы. Взрослые так увлеклись поисками даров природы, что потеряли подопечного. И началось. «В лесу под Челябинском ищут потерявшегося 11-летнего мальчика», сообщает НТВ. «В уральском лесу пропал ребенок из Башкирии», пишет «Российская газета». «В поисках пропавшего в Челябинской области мальчика участвуют более ста человек», уточняет РЕН ТВ. «Ребенок вместе с дедом и дядей ушел за грибами в сторону села Веселовка, но обратно из леса не вышел, связаться с ним нет возможности — у мальчика нет с собой телефона», нагнетают «Вести ФМ». Но за дело взялись специалисты. «В поисках принимают участие спасатели, отряд "Легион-СПАС", кинологи и волонтеры. Работает техника высокой проходимости», — передают те же «Вести ФМ». И вот счастливый финал от НТВ: «Под Челябинском нашли заблудившегося в лесу ребенка».

Пока спасатели ищут мальчиков, АФК «Система» ищет спасения от грозной «Роснефти», но успеха ни в одной из своих попыток не снискала. РИА «Новости» сообщает: «Суд в Уфе отказал АФК в истребовании копий валютных контрактов "Башнефти"», РЕН ТВ продолжает: «Арбитраж Башкирии отказал в переносе дела «Роснефти» и АФК «Система» в другой суд»; Lenta.ru продолжает безжалостно клеймить: «Эксперт указал на финансовую безграмотность юристов "Системы"»: "Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Системе» в привлечении аудитора Deloitte Наталии Головкиной в качестве третьего лица в рамках дела по иску «Роснефти». При этом представители ответчика публично фактически признались в финансовой безграмотности, заявив, что без посторонней помощи не способны разобраться в финансовых показателях АФК. «Мы юристы, а не финансисты, нам не хватает специальных знаний, и для определения, есть убытки или нет, нужен специалист», — так аргументировал ходатайство о привлечении аудитора Deloitte представитель «Системы» в суде Андрей Тимчук". «Газета.Ru» о том же чуть мягче: «Представитель АФК «Система»: юристам «Системы» не хватает специальных знаний». «Ведомости»: АФК «Система» просит суд отложить основное дело с «Роснефтью». Но «"Роснефть" считает, что оснований для отложения судебного разбирательств нет. «Ответчики хорошо подкованы и могут составить еще около 20 необоснованных ходатайств», — отметил представитель нефтяной компании».

В Уфе кипят страсти, а кое-кто, заваривший всю эту кашу, притаился в Альпах. «Труд» в статье «Честно наворованное», сравнивая нашу «борьбу» с коррупцией с китайской лишь в одном из ее аспектов (В Китае из более чем 2,5тысячи беглецов 1238 человек вернулись домой добровольно, оформив явку с повинной. Остальные взяточники и казнокрады были отправлены в Китай принудительно. Отправлены из стран, где уже нашли укрытие, в экономику которых вложили привезенные с собой краденые капиталы.), констатирует: «Россия такой эффективностью похвастаться не может и, похоже, не собирается. А потому безбедно и бесстрашно живет в Австрии экс-гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов, присвоивший в середине нулевых всю топливно-энергетическую промышленность Башкирии, а потом распродававший ее направо и налево».

РЕН ТВ сообщает про «Гречневый бум: в России прогнозируют снижение цен на гречку»: Выращивать гречиху после волны потребительского ажиотажа стало модно и выгодно. Такого обилия крупы в нашей стране не было с 90-х. «Настоящий гречневый бум и на полях Алтайского края и Башкирии – исконно "гречишных" регионах. Эксперты отмечают, этому помогла и погода. То дожди, то солнце – природное равновесие для прихотливой крупы».

Но ажиотаж вокруг гречки все-таки невелик по сравнению с ажиотажем вокруг фильма «Матильда». На сей раз его рекламирует «Интерфакс-Поволжье»: «Власти регионов Поволжья не планируют запрещать прокат фильма "Матильда"». Перечислив несколько регионов, «Интерфакс» разочарованно пишет: «В пресс-службе министерства культуры Башкирии агентству сообщили, что "на сегодняшний день вопрос о прокате фильма "Матильда" в министерстве не поднимался"».

В Уфе поднимался другой вопрос – о переносе Дня знаний, и повышенное внимание к нему создал мэр города Ирек Ялалов. Как известно, решение о переносе начала нового учебного года на 4 сентября ранее приняло управление образования города. Однако против этого выступил мэр. Он предложил спросить мнение горожан. И горожане в количестве 10 тысяч из 16-ти высказались за 4 сентября. «Начало учебного года в Уфе перенесут на 4 сентября», делают вывод «Известия». Не рано ли?