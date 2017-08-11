Виртуальный музей БГПУ им. М. Акмуллы зарегистрирован в Российской академии образования как официальный электронный ресурс Фото: сайт БГПУ Виртуальный музей БГПУ им. М. Акмуллы зарегистрирован в Российской академии образования как официальный электронный ресурс Фото: сайт БГПУ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Виртуальный музей Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы зарегистрирован в Российской академии образования как официальный электронный ресурс. По словам директора департамента «Открытый электронный университет» при БГПУ Ивана Сергиенко, музей создан из компонентов виртуальной образовательной среды.

«Основная цель этого электронного ресурса — формирование активной гражданской позиции и патриотической, культурной, образовательной, научной, просветительской, духовной составляющей студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Работа ученых и творческих групп, в состав которых вошел профессорско-преподавательский состав университета, студенты и аспиранты, нашла отражение в масштабах российского образования: проект признан на уровне РАО и педагогического сообщества», — отметил Иван Сергиенко.

Виртуальный музей представлен тремя экспозициями: виртуальный архив «Образование в России: фрагменты истории в документах»; «Бессмертный батальон БГПУ им. М. Акмуллы: Книга Памяти» и «История БГПУ им. М. Акмуллы в архивных документах и материалах».

На базе университета сформирована инновационная площадка Российской академии образования «Бимодальный университет как стратегия инновационного и опережающего развития вуза». В ее рамках организована научно-исследовательская деятельность по проблемам развития электронного образования и подготовки современных педагогических кадров. Одним из основных направлений деятельности является организация не только учебного процесса в вузе, но и культурно-воспитательного процесса, в частности, моделируются новые электронные формы и виды воспитательной деятельности. Один из результатов этой работы — проект «Виртуальный музей БГПУ им. М. Акмуллы». Это научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, которая призвана хранить, исследовать и экспонировать памятники материально-духовной культуры, формировать активную гражданскую позицию и патриотизм, повышать культурный уровень не только у студентов и преподавателей, но и у населения в целом, а также содействовать учебно-воспитательному процессу и подготовке высококвалифицированных кадров с применением информационно-коммуникационных технологий, считает Иван Сергиенко.