Аспирантка из Башкирии выиграла 200 тысяч рублей на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» Фото: сайт УГНТУ Аспирантка из Башкирии выиграла 200 тысяч рублей на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» Фото: сайт УГНТУ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Аспирантка Уфимского государственного нефтяного технического университета Айгюль Шадрина выиграла федеральный грант на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 200 тысяч рублей талантливая представительница УГНТУ потратит на реализацию социального проекта по нефтепереработке «Инженерно-политическая школа «Нефтепереработка как большая кухня», сообщили в пресс-центре вуза.

Во Владимирской области в рамках форума завершилась очередная смена «Молодые парламентарии и политические лидеры». Ее участники в ходе насыщенной образовательной программы встретились с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, Председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским, профессиональным боксером и политиком Николаем Валуевым и другими известными политическими, общественными деятелями. Каждое из занятий проходило в формате открытой дискуссии.

Помимо этого, гости форума приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, в рамках которого экспертная комиссия оценила глубину проработки, актуальность, грамотность составленной сметы, календарный план реализации проекта, а также профессионализм заявителя. Помимо пакета документов, оценивалась публичная защита проекта и ответы на вопросы.

«В форуме «Территория смыслов на Клязьме» я участвовала впервые, поэтому проект прорабатывала тщательно, использовала образовательные материалы республиканского форума «Смарт-тау». Сейчас мы с командой молодых инженеров активно дорабатываем концепцию, чтобы в сентябре дать старт реализации», — поделилась Айгюль Шадрина.