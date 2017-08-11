В северной части Уфы в ближайшие два дня будет закрыто движение для автотранспорта Фото: с сайта администрации Уфы В северной части Уфы в ближайшие два дня будет закрыто движение для автотранспорта Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В северной части Уфы в ближайшие два дня будет закрыто движение для автотранспорта. По сообщению пресс-службы столичной администрации, в связи с укладкой верхнего слоя асфальта на улице Ульяновых на участке от ул.Интернациональная до ул.Первомайская будет полностью закрыто движение автотранспорта с 8 часов утра 11 августа до 20.00 12 августа.

Эти работы проводятся в рамках реализации в Уфе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как пояснили в мэрии, перекрытие движения транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на дорогах и добиться высокого качества дорожного покрытия.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется на официальном сайте администрации Уфы и в официальных группах муниципалитета в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».