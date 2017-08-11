Выпускники школ Башкирии могут подать заявление на участие в сентябрьском ЕГЭ Фото: сайт Рособрнадзора Выпускники школ Башкирии могут подать заявление на участие в сентябрьском ЕГЭ Фото: сайт Рособрнадзора

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Начался прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что в сентябре экзамены будут проведены по двум предметам — математике базового уровня и русскому языку:

5 сентября — русский язык; 8 сентября — математика базового уровня; 16 сентября — оба предмета.

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Заявления будут приниматься по 21 августа включительно.