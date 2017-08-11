Родительская общественность Башкирии может задать свои вопросы министру образования России

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Родительская общественность Башкортостана может задать свои вопросы министру образования России Ольге Васильевой. Такая возможность им будет дана в ходе общероссийского родительского собрания с участием родителей, учителей, а также всех тех, кого волнуют перспективы развития системы школьного образования.

Четвертое по счету собрание состоится 30 августа. Как и в предыдущие годы, оно пройдет в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов РФ. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира.

Общероссийское родительское собрание — возможность получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.

Задать свой вопрос главе федерального ведомства можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». Вопросы, заданные через сайт, также найдут свое отражение в ответах министра, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.