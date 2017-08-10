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Башкирии не грозит эпидемия Коксаки - эксперты

ОБЩЕСТВО

Башкирии не грозит эпидемия Коксаки - эксперты Фото: ИА "Башинформ"

Башкирии не грозит эпидемия Коксаки - эксперты Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Чем инфекция Коксаки опасна и насколько велики масштабы проблемы в Башкирии. Материал на эту тему поместила газета «Комсомольская правда-Уфа»

Этим летом 33 человека в республике угодили в больницы со схожими для Коксаки симптомами: высокая температура, лихорадка, боли в горле и сыпь. Похожая ситуация – а местами и похуже – и в других регионах страны. Интернет загудел: эпидемия Коксаки! Но, как выяснилось, пока нет даже подтверждения, действительно ли все пациенты подхватили этот вирус, сообщает издание.

«Правильнее будет говорить об энтеровирусах, которых порядка 200, и Коксаки – лишь одна из разновидностей, — пояснил заместитель главврача инфекционной клинической больницы №4 Уфы Александр Дмитриев. – Какого-то существенного отличия от других энтеровирусных инфекций Коксаки не имеет, лечатся все они примерно одинаково: если лабораторные исследования показали, что у пациента энтеровирус, назначается стандартное лечение».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, еще в прошлом году в Башкирии чаще других встречались вирусы Коксаки А10, А6, А4, а также ECHO-30. Выходит, зараза в нашей республике обитает уже давно.

«Действительно, эти штаммы циркулируют среди местного населения, разговоры о том, что вирус завезли именно из-за границы — беспочвенны, — отмечает главный специалист-эксперт отделения эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева. — Зачастую заражения происходят от носителей вируса, у которых симптомы внешне никак не проявляются».

Теги: вирус, эпидемия
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