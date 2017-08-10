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10 августа Четверг

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В Башкирии дети-инвалиды отдохнули на озере Кандрыкуль

ОБЩЕСТВО

В Башкирии дети-инвалиды отдохнули на озере Кандрыкуль Фото: Олег Яровиков

В Башкирии дети-инвалиды отдохнули на озере Кандрыкуль Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе республики 164 детей-инвалидов с родителями отдохнули на озеро Кандрыкуль. Однодневный выезд детей организовали администрация муниципалитета и местный Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

С раннего утра ребята и их родители разместились в корпусах лагеря им.А.Гайдара. Практически все дети купались в теплом озере, строили замки из песка, активно участвовали в соревнованиях, творческих конкурсах и викторинах, подготовленных волонтерами молодежных общественных объединений района. Юные артисты из села Кандры подготовили для участников лагеря концерт.

Отдых на берегу живописного озера Кандрыкуль стал для детей незабываемым событием, полным позитивных впечатлений и приятных подарков от ООО «Туймазыфрут», мясокомбината «САВА», ООО «Бэкерай».

Теги: детский отдых
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