В Башкирии дети-инвалиды отдохнули на озере Кандрыкуль Фото: Олег Яровиков В Башкирии дети-инвалиды отдохнули на озере Кандрыкуль Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе республики 164 детей-инвалидов с родителями отдохнули на озеро Кандрыкуль. Однодневный выезд детей организовали администрация муниципалитета и местный Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

С раннего утра ребята и их родители разместились в корпусах лагеря им.А.Гайдара. Практически все дети купались в теплом озере, строили замки из песка, активно участвовали в соревнованиях, творческих конкурсах и викторинах, подготовленных волонтерами молодежных общественных объединений района. Юные артисты из села Кандры подготовили для участников лагеря концерт.

Отдых на берегу живописного озера Кандрыкуль стал для детей незабываемым событием, полным позитивных впечатлений и приятных подарков от ООО «Туймазыфрут», мясокомбината «САВА», ООО «Бэкерай».