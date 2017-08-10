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10 августа Четверг

Уфа   °

В Башкирии молодых лидеров НКО научат оформлять грантовые заявки

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирском государственного медицинском университете пройдет встреча лидеров некоммерческих организаций республики с представителями Департамента регионального развития «Фонда президентских грантов».

Тема встречи — подготовка заявок на конкурс грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2017 году.

Как сообщили в Молодёжной общественной палате при Госсобрании РБ, участники встречи подробно обсудят условия подачи заявок, нововведения этого года. Представители Департамента приведут примеры наиболее распространенных ошибок, допущенных заявителями в первом конкурсе, результаты которого были объявлены 31 июля 2017 года.

Руководитель Департамента регионального развития «Фонда президентских грантов» Наталья Алиева расскажет о результатах проведения независимой экспертизы проектов, представленных на первый в этом году грантовый конкурс.

Организатор мероприятия — Молодёжная общественная палата при Государственном Собрании – Курултае РБ.

Встреча состоится 16 августа, начало мероприятия — в 12 часов.

Теги: молодежная палата, гранты, НКО
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