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11 августа Пятница

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В Уфе начинают работу дискуссионные площадки Республиканского августовского педсовета

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе начинают работу дискуссионные площадки в рамках Республиканского августовского совещания по образованию. По информации пресс-служба Министерства образования Башкортостана, сегодня мероприятия с участием руководителей и специалистов органов управления образованием городов и районов республики пройдут на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа и в актовом зале Башкирского госпедуниверситета.

Также на 11 августа запланированы несколько тематических секций и мастер-классы по преподаванию родных языков.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», пленарная часть большого образовательного форума на тему «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан» пройдет в Уфе 12 августа в Конгресс-холле.

Во второй дня августовского совещания запланирована работа дискуссионных площадок, где будут рассмотрены вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях.

Традиционно образовательный форум включит в себя различные семинары и выставки.

Дискуссионные площадки начинают работу в 10.00.

Пленарное заседание пройдет с 14.00 до 16.00

Теги: августовское совещание
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