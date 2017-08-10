«Уфаводоканал» сообщил о массовом отключении холодной и горячей воды на следующей неделе Фото: ИА Башинформ «Уфаводоканал» сообщил о массовом отключении холодной и горячей воды на следующей неделе Фото: ИА Башинформ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Уфаводоканал» сообщает о массовом отключении холодного и горячего водоснабжения в Калининском районе города.

По информации предприятия, в связи с ремонтом участка водоснабжения 14 августа с 11 до 18 часов будет отключена вода в частном секторе:

— ул. Олимпийская, 5,7,9,11,13,15;

— ул. Гвардейская, 12,14;

— ул. Яблоневая, 6, а также в школе №78 по ул. Олимпийской, 8.

15 августа с 10 до 24 часов будет отключена холодная вода в жилых домах по улицам:

— Машиностроителей,12,13,13/1,14,14/1,15,21/1;

— Коммунаров, 4; а также в детском саду №216.

16 августа с 10 до 18 часов будет отключена холодная и горячая вода в жилых домах по улицам:

— Кольцевая, 134/1,136/1,138,138/1,140;

— Черниковская, 19/2,25/1,27;

— Кремлевская, 25,27,31,32,36.

18 августа с 10.00 до 04.00 будет отключена холодная и горячая вода в жилых домах по улицам:

— Индустриальное шоссе, 123, 125;

— Петрозаводская, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 14, 14а;

— Сельская Богородская, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 23а;

а также в частном секторе по улицам:

— Байкальская, 80, 81, 82, 91, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 110, 122, 124, 123, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 13, 137, 138, 139, 140;

— Индустриальное шоссе, 127, 129, 131, 133, 135;

— Дунайская, 5.