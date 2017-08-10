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10 августа Четверг

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Кубок Башкортостана-2017 по футболу: в ожидании уфимского финала

СПОРТ

Кубок Башкортостана-2017 по футболу: в ожидании уфимского финала

Фото: Дмитрий Слезин

Кубок Башкортостана-2017 по футболу: в ожидании уфимского финала

Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне состоялись полуфиналы в Кубке Башкортостана-2017 по футболу.

В первом из них в Уфе на стадионе «Нефтяник» «Витязь-ГТУ-2», выйдя в оптимальном составе, по полной программе рассчитался-реваншировался за поражение в первом круге (0:1) чемпионата РБ от ГФК «Стерлитамак». Действующего чемпиона и лидера турнира нынешнего опустили на землю, забив пять безответных мячей (аналогия с недавним матчем РФПЛ «Зенит» — «Спартак» — 5:1) напрашивается сама собой.

«Стерлитамак» может теперь сосредоточиться на чемпионате, трезво оценивая его уровень.

Во втором полуфинале в Туймазах, наоборот, ослабленный, «Старт-Альтаир» из Жуково встречался с местным «Спартаком». В начале игры гости дважды поймали красно-белых на ошибках — Гор Гаспарян забил красивый гол-черпачок из-за пределов штрафной на 18-й минуте, а через пять минут сольным проходом Артём Ветлугин удвоил преимущество — 2:0. До конца тайма Виктор Янбарисов и защита не раз спасали «Старт-Альтаир» от, казалось бы, неминуемых голов.

Давление «Спартака» усилилось после перерыва. Но лишь в середине тайма мяч попал-таки в сетку — 1:2, отличился Азат Ахметзянов.

Но жуковцы переключили скорости, и вскоре Ветлугин оформил дубль в атаке с участием Вячеслава Ткачева и Данила Шакирова — 3:1.

Как и десять дней назад в чемпионате, крупная победа над «Спартаком» в Кубке. Кроме того, взят реванш за поражение в четвертьфинале Кубка-2016 здесь же с этим же счетом 1:3.

У «Спартака» и «Старта-Альтаира» есть еще одна очная встреча в этом сезоне — во втором круге чемпионата также в Туймазах.

Финал Кубка РБ-2017 разыграют уфимский «Витязь-ГТУ-2» и «Старт-Альтаир» (Уфимский район). Его дата — 28 сентября.

Теги: футбол, Кубок РБ-2017
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