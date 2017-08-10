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10 августа Четверг

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В Башкирии прогнозируется похолодание

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прогнозируется похолодание Фото: автор

В Башкирии прогнозируется похолодание Фото: автор

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в пятницу, 11 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем по северо-западу пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 3-8 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, в северных и горных районах до +1, днем 20-25. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают водителей об утреннем тумане с видимостью 500-1000 метров на автодорогах.

Теги: прогноз погоды
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