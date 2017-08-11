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11 августа Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет форум женщин бизнеса «Мы - россиянки»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

11-12 августа Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» совместно с РОО «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан» при поддержке правительства республики проводят форум «Мы — россиянки. Мы — единая Россия. Мы — единая семья».

В 10.00 в гостинице «Башкирия» начнется пленарное заседание на тему «Межнациональное согласие — стратегический фактор стабильности общества и государства».

В программе мероприятия предусмотрена работа дискуссионных площадок с участием президента Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяны Гвилавы, ректора Международного института менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ, доктора экономических наук Анны Палагиной и других гостей. Будут рассмотрены вопросы женского предпринимательства, социальной ответственности бизнеса, кросскультурных коммуникаций.

Теги: предпринимательство, женский форум
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