Римма Утяшева: «Преподавание родных языков должно быть интересным и качественным» Фото: Олег Яровиков Римма Утяшева: «Преподавание родных языков должно быть интересным и качественным» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Председатель национально-культурной автономии татар в Башкортостане, депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева считает, что преподавание родных языков должно быть интересным и качественным.

«Программа изучения родных языков должна быть, и она будет. Есть единые стандарты, действующие по всей России. На заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле президент России Владимир Путин ясно сказал, что родные языки являются достоянием народов нашей страны и требуют бережного к себе отношения. Более того, президент отметил, что конституция и законы Российской Федерации дают право изучать родные языки в полном объёме и без всяких ограничений», — аргументировала депутат свое отношение к изучению родных языков.

«Что же касается самой программы, то надо ее сделать более интересной и качественной. Есть проблема нехватки учебников», — сказала Римма Утяшева на круглом столе по изучению родных языков в Башкортостане.

Круглый стол с участием руководителей общественных национально-культурных объединений состоялся в Доме дружбы народов Башкортостана 10 августа. В нем приняли участие исполняющий обязанности председателя Ассамблеи народов РБ Азат Ибрагимов, председатель «Собора русских Башкортостана» Виктор Пчелинцев, председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, руководитель «Общества чувашской культуры РБ» Юрий Михайлов и другие руководители общественных организаций.

По итогам круглого стола была принята резолюция по сохранению, развитию и обогащению государственных и родных языков в Башкортостане.