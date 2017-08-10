Амир Ишемгулов: «Нужно поднимать значимость изучения башкирского языка» Фото: Олег Яровиков Амир Ишемгулов: «Нужно поднимать значимость изучения башкирского языка» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов считает, что сегодня важно поднимать значимость изучения башкирского языка. Об этом он рассказал на круглом столе по изучению родных языков в Башкортостане. Мероприятие с участием руководителей национально-культурных организаций состоялось сегодня в республиканском Доме дружбы народов.

«Нам нужно донести до общества, что башкирский язык — это древний, богатый язык, который связан с 41 национальностью мира, а не только язык общения внутри семьи», — подчеркнул Амир Ишемгулов.

По его словам, знание башкирского языка помогает укреплению международных связей республики и России с такими странами, как Турция, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, другими мусульманскими странами.

«Наши общие традиции, культура помогают нам вести совместный бизнес, способствуют привлечению инвестиций. В соседней республике Татарстан этим часто пользуются и весьма успешно», — отметил Амир Ишемгулов.

Он также добавил, что носители башкирского языка легко усваивают разговорную английскую речь, им легче дается правильное английское произношение.

Председатель Исполкома Всемирного курултая башкир считает, то нельзя допустить спада в отношении преподавания башкирского языка. Предложения со стороны Всемирного курултая башкир и ученых есть.

«У башкирского народа нет другой малой родины, где мы могли бы изучать родной язык и культуру. У татар есть Татарстан, у чувашей — Чувашская республика. Поэтому вопрос изучения башкирского языка, в том числе и среди коренного населения, остаётся для нас очень важным», — подытожил Амир Ишемгулов свое выступление.