Виктор Пчелинцев: «В процессе образования должны учитываться мнения и детей, и родителей, и педагогов» Фото: Олег Яровиков Виктор Пчелинцев: «В процессе образования должны учитываться мнения и детей, и родителей, и педагогов» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Подход к процессу образования должен быть таким, чтобы учитывались мнения и детей, и родителей, и педагогов. Об этом сегодня на круглом столе по изучению родных языков в Башкортостане заявил депутат Госсобрания республики, руководитель региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» Виктор Пчелинцев.

По его словам, заставлять человека учить не родной для него язык — не совсем правильно. Он также добавил, что в последние годы в республике было много сделано с точки зрения укрепления межнационального мира и согласия.

«Мы пытаемся и выстраиваем нашу работу так, чтобы содействовать главе республики, органам государственной власти, муниципальным образованиям. Наша цель — не допустить напряжения межнациональных отношений», — сказал Виктор Пчелинцев.

Как выход, руководитель «Собора русских Башкортостана» предложил внедрить отдельную методику преподавания башкирского языка для детей не башкирской национальности, которая учила бы детей не тонкостям грамматики, а общению друг с другом на бытовом уровне.

«В таком случае, я думаю, каждый родитель сказал бы педагогам: «Спасибо», — высказал свое мнение Виктор Пчелинцев.

Круглый стол с участием руководителей общественных национально-культурных объединений состоялся в Доме дружбы народов Башкортостана 10 августа. В нем приняли участие исполняющий обязанности председателя Ассамблеи народов РБ Азат Ибрагимов, председатель «Собора русских Башкортостана» Виктор Пчелинцев, председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, руководитель «Общества чувашской культуры РБ» Юрий Михайлов и другие руководители общественных организаций.

По итогам круглого стола была принята резолюция по сохранению, развитию и обогащению государственных и родных языков в Башкортостане.