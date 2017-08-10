Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.96 ↓

EUR 70.41 ↑

10 августа Четверг

Уфа   °

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в удовлетворении нескольких ходатайств

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в удовлетворении нескольких ходатайств Фото: Олег Яровиков

Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в удовлетворении нескольких ходатайств Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении ходатайства о передаче дела по иску «Роснефти», «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей в другой суд первой инстанции.

Кроме того, Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении еще нескольких ходатайств АФК «Система», среди них — привлечение аудитора Натальи Головкиной к рассмотрению дела, приостановление производства по делу в связи с рассмотрением дела в Замоскворецком районном суде Москвы, назначение экспертизы протокола осмотра переписки топ-менеджмента «Башнефти».

В свою очередь, АФК «Система» в зале сегодняшнего заседания суда заявила об истребовании судом у «Башнефти» договоров о реализации нефти и нефтепродуктов.

Теги: Арбитражный суд, АФК «Система»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть