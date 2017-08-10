Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в удовлетворении нескольких ходатайств Фото: Олег Яровиков Арбитражный суд Башкирии отказал АФК «Система» в удовлетворении нескольких ходатайств Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении ходатайства о передаче дела по иску «Роснефти», «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей в другой суд первой инстанции.

Кроме того, Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении еще нескольких ходатайств АФК «Система», среди них — привлечение аудитора Натальи Головкиной к рассмотрению дела, приостановление производства по делу в связи с рассмотрением дела в Замоскворецком районном суде Москвы, назначение экспертизы протокола осмотра переписки топ-менеджмента «Башнефти».

В свою очередь, АФК «Система» в зале сегодняшнего заседания суда заявила об истребовании судом у «Башнефти» договоров о реализации нефти и нефтепродуктов.