Уфимские спасатели достали из глубокого колодца четвероногого «пленника»Фото: Служба спасения 112
Уфимские спасатели достали из глубокого колодца четвероногого «пленника»
Уфимские спасатели достали из глубокого колодца четвероногого «пленника»Фото: Служба спасения 112
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Службу спасения Уфы вечером 9 августа позвонила женщина, сообщившая, что ее щенок упал в глубокий колодец, и самостоятельно вызволить питомца не получается.
На место выехали уфимские спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спустились на дно коллектора, вытащили испуганного зверя и передали хозяйке.
Пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина напомнила, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.