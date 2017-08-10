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10 августа Четверг

Уфа   °

Уфимские спасатели достали из глубокого колодца четвероногого «пленника»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимские спасатели достали из глубокого колодца четвероногого «пленника»

Фото: Служба спасения 112

Уфимские спасатели достали из глубокого колодца четвероногого «пленника»

Фото: Служба спасения 112

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Службу спасения Уфы вечером 9 августа позвонила женщина, сообщившая, что ее щенок упал в глубокий колодец, и самостоятельно вызволить питомца не получается.

На место выехали уфимские спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спустились на дно коллектора, вытащили испуганного зверя и передали хозяйке.

Пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина напомнила, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека.

Теги: животные, Служба спасения
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