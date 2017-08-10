Корреспондент БСТ попробовал напиток победителя республиканского конкурса кумысоделов

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Корреспондент службы новостей БСТ Руслан Батыргареев попробовал напиток победителя XII республиканского конкурса кумысоделов, прошедшего в Давлекановском районе. Конкурсантов оценивала независимая комиссия. Это профессионалы своего дела, которые занимались кумысоделием десятилетиями. Судейскую коллегию интересовало качество продукции, вкус, чистота и консистенция.

Победителем конкурса стал кумысодел санатория «Юматово» Рушан Набиуллин. Он и забрал главный приз — жеребца башкирской породы. Прошлогодний триумфатор в этот раз не участвовал. Ильгиз Набиуллин как представитель района сам принимал гостей в своем хозяйстве. Сегодня у него содержится 193 лошади.

Взбивание кобыльего молока — очень важный процесс, говорит одна из участниц конкурса Гузель Юлдашева. Это влияет на вкусовые качества продукта. Кумысодел представляет на конкурсе Бурзянский район, где коневодством заниматься не так просто. В горной местности лошадям бывает негде пастись. Трудности оправданы: в экологически чистой местности производят самый полезный кумыс.

«У каждого конкурсанта своя рецептура и секреты приготовления бодрящего напитка. Но раскрывать их до конца никто не хочет, — рассказывает журналист БСТ. — Все солидарны в одном: лошадь — это не корова. Дает всего четыре или пять литров молока в сутки. Но, учитывая высокую стоимость конечного продукта, кумысоделие очень рентабельное занятие. Поэтому будущее у коневодства есть, а такие конкурсы еще больше будут мотивировать начинающих предпринимателей».

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