В Уфе задержаны похитившие у пенсионерки более 200 тысяч рублей лжесотрудники газовой службы Фото: автор В Уфе задержаны похитившие у пенсионерки более 200 тысяч рублей лжесотрудники газовой службы Фото: автор

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже более 200 тысяч рублей у 85-летней женщины. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, днем к пенсионерке в квартиру под предлогом проверки газового оборудования зашли трое мужчин. Они представились газовиками.

В доме пожилой хозяйки они действовали по отработанной схеме. Первый делал вид, что проверяет оборудование. Второй отвлекал внимание — предлагал установить фильтр на воду. Третий искал место хранения денег. Найдя тайник, он похитил отложенные средства.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемых в возрасте от 25 до 28 лет. Двое уже привлекались к уголовной ответственности. Установлена причастность задержанной группы еще к четырем таким же эпизодам на территории столицы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Не стоит открывать дверь незнакомым людям. При визите сотрудников социальных служб следует звонить в организацию, от чьего имени они пришли, и уточнять, действительно ли они исполняют свои служебные обязанности, — пояснили в ведомстве. — Если вы или ваши близкие пострадали от действий злоумышленников, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефонам: (347) 279-39-02, 237-19-60 или 02».