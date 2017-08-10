Полицейские Башкирии задержали в Перми угонщиков элитных иномарок Фото: пресс-служба МВД по РБ



Полицейские Башкирии задержали в Перми угонщиков элитных иномарок Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Перми сотрудники уголовного розыска Башкортостана задержали угонщиков элитных иномарок. У них изъяли оборудование для взлома электронных сигнализаций и другие приспособления для угона машин.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что в полицию Нефтекамска обратился 55-летний мужчина. Он заявил о пропаже Lexus RX-200N. Стражи порядка выехали на место происшествия, разобрались в обстоятельствах преступления и в ходе розыскных мероприятий вышли на след подозреваемых. Оказалось, что предполагаемые угонщики-«гастролеры» в республику приехали ненадолго. Их привлекла элитная иномарка нефтекамца.

Оперативники поехали в Пермский край, где вместе с местными коллегами задержали двух подозреваемых — 31-летнего мужчину и 42-летнего ранее судимого жителя Перми. Во время обыска у них изъяли угнанный в Нефтекамске Lexus, набор для успешного угона — автосканер, для вскрытия сигнализации, оборудование для перебивки идентификационных номеров, приборы, блокирующие спутниковые сигналы противоугонных систем.

Сейчас оба подозреваемых задержаны. Полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.