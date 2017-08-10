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10 августа Четверг

Уфа   °

Арбитражный суд Башкирии рассматривает ходатайство о приостановлении производства по делу «Роснефти» и АФК «Система»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Арбитражный суд Башкортостана рассматривает ходатайство, касающееся приостановления производства по делу «Роснефти» и АФК «Система». Соответствующее ходатайство в суд направлено АФК «Система».

Ответчик просит суд приостановить производство по делу до вступления в силу решения Замоскворецкого районного суда г. Москвы. Речь идет о протоколе осмотра нотариусом переписки топ-менеджмента «Башнефти».

По мнению АФК «Система», этот процесс имеет значение при рассмотрении дела в Башкортостане.

Представитель «Система-инвест» назвал, в свою очередь, аргументы «Роснефти», выступающей против приостановления производства по делу, «несостоятельными», а количество доказательств — «невеликим».

Между тем, как подчеркнул представитель Минземимущества Башкортостана, законных оснований для удовлетворения ходатайства не имеется.

«Процесс в Замоскворецком районном суде не имеет большого значения для рассмотрения дела в Башкортостане», — сказал он.

«У нас какое то дежавю. Эти вопросы уже обсуждались в замоскворецком районном суде г. Москвы, — прокомментировал юрист «Роснефти» в ответ на требование о проведении экспертизы протокола переписки. — Ответчики не представили надлежащие доказательства, а также какие-либо свидетельства недостоверности содержащихся в письмах сведений. Несогласие ответчика с представленными данными не является основанием для проведения экспертизы».

Юрист «Башнефти» также считает, что «подача ответчиками заявления о необходимости проведения экспертизы протоколов, заверенных нотариусом в полном соответствии с установленным порядком, свидетельствует об их недобросовестном поведении, является злоупотреблением правом и направлено на затягивание дела».

Теги: Арбитражный суд, «Роснефть», АФК «Система»
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