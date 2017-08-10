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10 августа Четверг

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В Башкирии водителя ждет суд за смертельный наезд на женщину и выжившую в ДТП трехлетнюю девочку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водителя ждет суд за смертельный наезд на женщину и выжившую в ДТП трехлетнюю девочку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии водителя ждет суд за смертельный наезд на женщину и выжившую в ДТП трехлетнюю девочку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Кумертау. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. К тому же, водитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в мае этого года обвиняемый, выпив спиртное перед поездкой, сел за руль автомобиля ВАЗ-2110 и с двумя друзьями поехал домой. На высокой скорости водитель начал объезжать искусственную неровность на дороге по улице Новозаринской в Кумертау. Это привело к тому, что машина выехала на обочину справа и сбила двух пешеходов. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а ее трехлетняя внучка получила ушибы и ссадины.

Мужчина не остановил автомобиль и скрылся с места смертельного ДТП. Благодаря показаниям очевидцев, стражи порядка разыскали и задержали обвиняемого.

Сейчас уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

Теги: ДТП, ПДД, суд, прокуратура
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