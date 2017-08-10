В Уфе врачи-психотерапевты и психологи бесплатно проконсультируют всех желающих взрослых и детей

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в парке имени Аксакова специалисты клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ проведут бесплатные консультации для всех желающих.

В медучреждении пояснили, что в ходе выездного приема каждый сможет проконсультироваться с врачом-психотерапевтом (взрослым и детским) и клиническим психологом по вопросам преодоления стресса и способам выхода из сложной жизненной ситуации.

Также Центром психотерапии подготовлены и распечатаны брошюры по пропаганде здорового образа жизни. Мероприятие будет сопровождаться концертными номерами в исполнении сотрудников центра. Кроме того, будут выставлены различные художественные экспозиции.

Акция пройдет 19 августа в 12 часов в рамках районного фестиваля «Мы — за чистый город!».