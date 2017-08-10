Башкирия вошла в Топ-30 рейтинга регионов по использованию объектов интеллектуальной собственности Фото: ИА «Башинформ» Башкирия вошла в Топ-30 рейтинга регионов по использованию объектов интеллектуальной собственности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг регионов по использованию объектов интеллектуальной собственности

Рейтинг составлен на основе данных Росстата. В качестве показателя использования объектов интеллектуальной собственности взято количество используемых в регионе объектов интеллектуальной собственности всех категорий на 1000 человек населения региона. Используются три графы: показатель в 2016 году, изменение показателя за 2016 год, изменение показателя с 2010 года. Каждому значению присвоен ранг в своем ряду данных, на основании среднего ранга присваивается место в рейтинге.

Только у 12 регионов показатели оказались лучше общероссийских. Наилучшее сочетание показателей у Москвы. На втором месте Татарстан. Далее в первой пятерке следуют Тульская, Пермская и Нижегородская области. Наихудший результат у Сахалинской области.

Башкортостан вошел в Топ-30 этого рейтинга, с относительно неплохими показателями: 125,52, 14,74 и 43,74, соответственно.