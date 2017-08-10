Юные хоккеисты «Салавата Юлаева» выиграли турнир памяти погибшего хоккеиста Валерия Карпова Фото: Олег Яровиков Юные хоккеисты «Салавата Юлаева» выиграли турнир памяти погибшего хоккеиста Валерия Карпова Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На ледовой арене Челябинска завершился турнир памяти Валерия Карпова. В соревновании, которое прошло в третий раз, участвовали юные хоккеисты 2005 года рождения. Друг с другом сыграли «Трактор», «Салават Юлаев», «Нефтяник» и «Белые Медведи».

Воспитанники СДЮСШОР ХК «Салават Юлаев» по итогам хоккейных баталий стали победителями турнира.

На групповом этапе они одержали две победы над «Нефтяником» (5:3) и «Трактором» (6:5) и потерпели одно поражение — от «Белых Медведей». Поражение не помешало «юлаевским» воспитанникам выйти в финал, где они реабилитировались за неудачу, разгромив «медведей» 5:2, сообщили в пресс-службе Минспорта РБ.

Тренеры — Вячеслав Хаев и Дмитрий Калачёв.