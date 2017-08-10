УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе школьников с предпринимательской жилкой бесплатно научат находить деньги для реализации своих идей и расскажут, как создать собственную компанию. Такую возможность им предоставит Уфимский государственный нефтяной технический университет, он проводит первый городской слет школьников-предпринимателей, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Башкортостана.

В ходе мероприятия планируется рассмотреть и обсудить следующие темы: рассказ об успешных школьниках-предпринимателях; баттл «Хочешь ли ты заниматься предпринимательством?»; презентация «Поддержка школьников-предпринимателей в УГНТУ». Конкурс «ШУСТРИК», программа «УМНИК»; ЦМИТы и фаблабы. Что это такое и зачем они нужны школьникам; бизнес-игры.

Слёт состоится 9 сентября в конференц-зале технопарка УГНТУ (ул. Космонавтов, 4).

Начало в 16 часов, планируемая продолжительность 1,5-2 часа.

Участие для всех бесплатное. Обязательное условие — регистрация на TimePad.

По вопросам, связанным с мероприятием, можно получить информацию в Центре технологического предпринимательства УГНТУ. Телефон: (347) 243-14-18.