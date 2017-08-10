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10 августа Четверг

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Горнолыжная школа Уфы начала набор детей

СПОРТ

Горнолыжная школа Уфы начала набор детей Фото: Ольга Колесникова

Горнолыжная школа Уфы начала набор детей Фото: Ольга Колесникова

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту начала прием детей в группы горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла.

Документы необходимо подать до 25 августа текущего года. Для проведения индивидуального отбора поступающих проводится тестирование в виде сдачи контрольных упражнений. В спортивной школе предусмотрены бюджетные места, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Школа славится своими тренерами и воспитанниками, последние неоднократно становились победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных соревнований.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (347) 246-39-49, 246-39-50.

Стоит отметить, что в Уфе действуют более 30 спортивных школ, предоставляющие возможность подрастающему поколению развивать физические способности и укреплять мастерство в различных видах спорта.

Теги: горнолыжный спорт
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