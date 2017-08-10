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АФК «Система» настаивает на передаче дела по иску «Роснефти» из Арбитражного суда Башкирии в другой суд

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

АФК «Система» настаивает на передаче дела по иску «Роснефти» из Арбитражного суда Башкирии в другой суд Фото: Олег Яровиков

АФК «Система» настаивает на передаче дела по иску «Роснефти» из Арбитражного суда Башкирии в другой суд Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

АФК «Система» настаивает на передаче дела по иску «Роснефти» из Арбитражного суда Башкирии в другой суд первой инстанции.

Поводом для ходатайства послужил незаконный, по мнению ответчика, отказ в отводе судьи Ирины Нурисламовой.

По мнению юристов АФК «Система» и «Система-инвест», процедура рассмотрения отвода судьи «нарушена грубейшим образом».

«Формально отвод был рассмотрен. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Башкортостана просто невозможно, потому что ни вы (Ирина Нурисламова), ни кто-либо другой, не может являться законным составом суда. На наш взгляд, нет иного процессуального пути, как передать дело в другой суд первой инстанции», — считает ответчик.

Между тем, как считают истцы, таким ходатайством АФК «Система» пытается дискредитировать не просто Арбитражный суд РБ, но и всю судебную систему России.

«В судебной системе нет служебного подчинения. Председатель суда не может принять на работу судью, уволить его. Мы усматриваем злонамеренные действия по дискредитации суда. Это неприкрытое давление на суд, — убежден представитель «Башнефти». — Заявление необоснованных отводов — это привлечение к ответственности. Они бы сейчас мели улицы вокруг Арбитражного суда, компенсируя неуважение к суду, проявляемое каждые 15 минут».

В свою очередь, представитель «Роснефти» отметил, что отвод судьи Нурисламовой был рассмотрен законно, с соблюдением всех требований.

Слушание дела по этому вопросу продолжается.

Теги: Арбитражный суд, Роснефть, АФК Система
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