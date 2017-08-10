В Башкирии 38 человек заболели энцефалитом и боррелиозом после укуса клещей

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане 38 человек заразились вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом с начала эпидсезона, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В частности, зарегистрировано 17 случаев клещевого вирусного энцефалита и 21 случай клещевого боррелиоза. Как отметили в ведомстве, количество заболевших энцефалитом в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетний уровень, а боррелиозом — выше уровня прошлого года на девять случаев и на одном уровне со среднемноголетними значениями.

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические организации региона обратились 9987 человек, пострадавших от укусов клещей.