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10 августа Четверг

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Уфимцы увидят самый эффектный звездопад года

ОБЩЕСТВО

Уфимцы увидят самый эффектный звездопад года Фото: сайт Уфимского планетария/ Beau Rogers

Уфимцы увидят самый эффектный звездопад года Фото: сайт Уфимского планетария/ Beau Rogers

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ежегодно в августе наблюдается самый известный и яркий метеорный поток — Персеиды. Максимум Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа после полуночи. В это время в среднем наблюдается 80-100 метеоров в час.

«Но в этом году наблюдениям значительно помешает Луна. 12 августа — пятый день после полнолуния. Луна будет достаточно яркой, и не даст увидеть слабые метеоры. Она восходит в 22.50, через два часа после захода Солнца, и будет светить всю ночь. Так что вместо 80-100 метеоров в час даже за городом можно будет увидеть только 35-50 метеоров. Ну и, конечно, наблюдениям может помешать дымка или облачность», — проинформировали в Уфимском планетарии.

Наблюдать Персеиды можно всю ночь. «Падающие звезды» будут видны по всему небосклону.

«Выезжайте за город, на природу, берите с собой друзей и любимых, любуйтесь звездным небом и загадывайте самые заветные желания, увидев падающую звезду», — посоветовали в планетарии.

Свое название поток получил по созвездию Персея, так как радиант этого потока находится в этом созвездии. Радиантом называют точку на небесной сфере, из которой, как кажется, вылетают метеоры.

Метеорные потоки — это одно из немногих космических явлений, которое лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов маленькое поле зрения. И, конечно, наблюдать их желательно за городом. На городском небе, засвеченном уличными огнями и часто затянутом смогом, видны только самые яркие звезды.

Теги: звездопад, планетарий
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