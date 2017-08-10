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10 августа Четверг

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В Башкирии плата за детский сад остается на прежнем уровне - Министерство образования

ОБЩЕСТВО

В Башкирии плата за детский сад остается на прежнем уровне - Министерство образования Фото: Олег Яровиков

В Башкирии плата за детский сад остается на прежнем уровне - Министерство образования Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане плата за детский сад остается на прежнем уровне, заявили в Министерстве образования республики.

Ведомство ежегодно издает приказ об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на текущий год. В 2017 году установлена родительская плата в размере 1530 рублей. В связи с изменениями в законодательстве и в целях приведения в соответствие с требованиями приказ Минобразования был переиздан.

При этом сумма среднего размера родительской платы за присмотр и уход на 2017 год осталась на уровне, который был установлен в январе 2017 года, — 1530 рублей.

Теги: детские сады, плата за детский сад
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