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10 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе мужчина заплатил девушке за интим-услуги и получил от её знакомого удар ножом

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в полицию утром 9 августа поступило сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением с остановки «Парк Якутова». Полиция провела доследственную проверку и направила материалы в следственные органы. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Удалось оперативно установить и задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Уфы. По информации пресс-службы ведомства, в этот день 28-летний уфимец познакомился в тематической соцсети с девушкой для интимной встречи. Она приехала к нему домой и поставила условие о предоплате своих услуг. Они вместе пошли к платежному терминалу. После того, как девушка получила деньги, она решила сбежать. Уфимец стал удерживать обманщицу. Выяснилось, что знакомый девушки всё это время ждал ее в машине. Он подбежал и ударил мужчину ножом. Потерпевшего увезли в больницу.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, проинформировали в ведомстве.

Теги: покушение на убийство, СКР по РБ
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