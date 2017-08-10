В Башкирии экскаватор «освободил» упавшую в траншею «Ладу Приору» - видео Фото: proneftekamsk.ru | Видео: proneftekamsk.ru В Башкирии экскаватор «освободил» упавшую в траншею «Ладу Приору» - видео Фото: proneftekamsk.ru | Видео: proneftekamsk.ru

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Нефтекамске днем 9 августа «Лада Приора» упала в глубокую траншею. Инцидент произошел на улице Трактовой, в районе автовокзала, сообщает портал proneftekamsk.ru.

В ДТП пострадал водитель отечественной машины. Он получил перелом ключицы и был отправлен в центральную городскую больницу. Автомобиль пришлось «спасать» с помощью экскаватора.

По данной улице произведено перекрытие движения автотранспорта с 5 по 26 августа. Здесь проводятся работы по строительству подземного проходного канала.