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10 августа Четверг

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АФК «Система» заявила о готовности нанять независимого специалиста за 500 тысяч рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

АФК «Система» заявила о готовности нанять независимого специалиста за 500 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

АФК «Система» заявила о готовности нанять независимого специалиста за 500 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ»,Галина Бахшиева/.

Сегодня в Арбитражном суде РБ продолжается заседание по иску «Роснефти» к АФК «Система».

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство о возражении по привлечению аудитора к рассмотрению дела против АФК «Система».

В свою очередь, АФК «Система» представила в суд новую редакцию своего ходатайства по привлечению аудитора к рассмотрению дела, дополнив его рядом вопросов. В частности, имеются ли в бухгалтерской отчетности «Башнефти» во втором квартале 2014 года иные показатели, свидетельствующие о негативном состоянии компании. Свидетельствуют ли они об ухудшении финансового состояния «Башнефти».

В ходе сегодняшнего заседания Арбитражного суда Башкирии представители АФК «Система» заявили о готовности оплатить расходы независимого специалиста. На эти цели компания готова выделить 500 тысяч рублей.

«Мы не в Лондоне, а в Российской Федерации, являемся российской компанией, — подчеркнул представитель «Роснефти». — Поэтому мы заявили убытки с точки зрения гражданско-правовой категории. Мы руководствуемся гражданско-правовым кодексом. Оснований для привлечения специалиста, в том числе и заявленного, нет».

По мнению представителя «Башнефти», «такое ходатайство — есть злоупотребление правом и затягивание этого дела».

Представитель Минземимущества РБ также высказался против привлечения аудитора для участия в деле.

«Скажу коротко: было имущество, а теперь его нет. Бухгалтерская отчетность не отражает наличие спора», — добавил представитель Минземимущества Башкортостана.

Как сообщал ранее «Башинформ», 2 мая текущего года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных по их мнению в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей.

В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Теги: Арбитражный суд, АФК Система, Роснефть
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