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10 августа Четверг

Уфа   °

В Башкирии осудят подростков, похитивших форсунки фонтана на Телецентре

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии осудят подростков, похитивших форсунки фонтана на Телецентре Фото: автор

В Башкирии осудят подростков, похитивших форсунки фонтана на Телецентре Фото: автор

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков. Они обвиняются в краже, совершенной по предварительному сговору.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в апреле 2017 года несовершеннолетние выкрутили 134 латунных форсунки с фонтана на Телецентре. Ущерб, причиненный муниципалитету, был оценен в 127 тысяч рублей.

Часть похищенного они успели сдать в пункт приема металлолома. Всё остальное было обнаружено и изъято в доме у одного из обвиняемых.

Детали фонтана вернули собственнику. Сейчас уголовное дело направлено в суд района для рассмотрения по существу.

Теги: кража
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