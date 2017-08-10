В Уфе выпавший из окна многоэтажки годовалый мальчик умер в больнице Фото: автор В Уфе выпавший из окна многоэтажки годовалый мальчик умер в больнице Фото: автор

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в больнице, не приходя в сознание, скончался годовалый малыш. Ребенка привезли в медучреждение в очень тяжелом состоянии — с переломами черепа и позвоночника, ушибом внутренних органов, сообщает БСТ.

Как информировало агентство «Башинформ», трагический случай с годовалым мальчиком произошел в конце июля. Ребенок выпал из окна многоквартирного дома по улице Бакалинской. Он оперся на москитную сетку, но это не уберегло от падения с шестого этажа.

В местных СМИ писали, что в доме готовились к празднику. Несколько детей играли в комнате. Пятилетняя девочка открыла окно, из которого и выпал малыш.