Представители Башкирии - победители первенства Европы по международным шашкам Фото: пресс-служба ПШК «Башнефть»











Представители Башкирии - победители первенства Европы по международным шашкам Фото: пресс-служба ПШК «Башнефть»

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Витебске (Белоруссия) завершилось XIX молодежное первенство Европы по международным шашкам, в котором спортсмены Башкортостана выиграли 12 медалей: пять золотых, четыре бронзовых и три серебряные.

В 10 отдельных турнирах (пять возрастных групп, среди юношей и девушек) в трех программах (классической, быстрой и молниеносной) сыграли свыше 250 участников из 15 стран, из них 11 — из Башкортостана, сообщили в пресс-службе АНО ПШК «Башнефть».

«Золото» и два «серебра» в группе кадетов (юношей до 16 лет) выиграл Даниил Ильин (Уфа).

У юниорок до 19 лет на призовой пьедестал дважды поднимались воспитанницы ишимбайской и уфимской шашечной школ. Кристина Осипова (Уфа) завоевала золотую и бронзовую медали, Агата Парахина (Ишимбай) — две бронзовых.

По одной золотой медали у трех уфимцев: Тамерлана Ахмерова (мини-кадеты, юноши до 13 лет) в классической программе, Айгизы Мухаметьяновой (мини-кадетки, девушки до 13 лет) в блице и Айгуль Идрисовой (юниоры до 26 лет) в рапиде.

Победа студентки Башкирского госуниверситета Айгуль Идрисовой в юниорском турнире историческая — впервые «мужское» первенство Европы выиграла представительница прекрасного пола.

Еще одна студентка — из Башкирского госмедуниверситета — Руфина Аюпова сыграла среди девушек до 26 лет и стала третьей в рапиде.

Ее тезка Руфина Тавлыкаева (Уфа) стала второй в молниеносной игре среди девочек до 10 лет (группа «европейские надежды»).

Все призеры входят в группу подготовки профессионального шашечного клуба «Башнефть».