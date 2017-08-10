В Уфе произошло лобовое столкновение двух иномарок - видео Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk | Видео: ГТРК «Башкортостан»/ bash.dtp.official



В Уфе произошло лобовое столкновение двух иномарок - видео Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 9 августа на улице Сельской Богородской лоб в лоб столкнулись два внедорожника — «Ниссан Кашкай» и «Рено Дастер».

По предварительным данным, «Ниссан» ехал со стороны Черниковки и по касательной задел ВАЗ-2114. После этого иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в «Рено».

В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что по меньшей мере четыре человека пострадали — трое из японского внедорожника и один — из «Дастера».